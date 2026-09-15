PASO LOS LIBERTADORES HOY: ESTADO, HORARIO Y DEMORAS

El Paso Internacional Los Libertadores /Cristo Redentor permanece habilitado este miércoles 16 de septiembre para todo tipo de transporte de carga, ómnibus y particulares; en ambos sentidos y desde hoy con horario de verano, es decir las 24 horas. Seguí acá las actualizaciones.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

El tiempo para este miércoles en alta montaña indica cielo ligeramente nublado con viento entre suave y moderado de dirección predominante del sudoeste. Las temperaturas oscilan en Uspallata 01°, Punta de Vaca -05°, Puente del Inca -08°, Las Cuevas -09°.

Esta temporada marcó un récord en el cruce fronterizo . El Paso binacional permaneció cerrado durante 34 días , desde el 14 de julio al 18 de agosto, como consecuencia de un fuerte temporal de viento y nieve en la zona cordillerana. La marca anterior se había registrado en 2023 , cuando Los Libertadores estuvo 26 días inhabilitado, por lo que el cierre del 2026 quedará como un nuevo hito invernal.

¿Cómo está el Paso Cristo Redentor hoy?

El Paso Cristo Redentor es el nombre con el cual se conoce al cruce binacional, en el lado argentino. El complejo fronterizo Roque Carranza, en Horcones, también está abierto.

Los usuarios que viajen por el Corredor Andino deben tener portación obligatoria de cadenas en sus vehículos, para ser utilizadas en caso de ser requeridas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de verano en el Paso a Chile

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, regía el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores; pero ese horario se extendió hasta el miércoles 16 de septiembre, y desde hoy vuelve a funcionar durante 24 horas.

De este modo, los horarios actuales de tránsito son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: todo el día.

De Chile hacia Argentina: todo el día.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Desde los Centros de Frontera, dependientes del Ministerio de Seguridad, piden a los viajeros planificar viajes y mantenerse informado por canales oficiales.

-En X: @MInterior_AR

-En Instagram: @Ministeriodelinterior

-En Facebook: Ministerio del Interior

¿Cómo está el Paso Pehuenche hoy?

En cuanto al Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145 (entre Malargüe y Talca), se encuentra cerrado al tránsito este miércoles 16 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Los motivos: un fuerte temporal que impide la normal circulación por la zona.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente: