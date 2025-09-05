El Gobierno de Mendoza presentó un nuevo programa de financiamiento destinado a fortalecer la infraestructura turística en los distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa surge a partir del fideicomiso generado con los fondos de resarcimiento por la promoción industrial y fue oficializada mediante la firma de un convenio marco entre el gobernador Alfredo Cornejo, la secretaria de Infraestructura Marité Badui

Así lo describió Carlos Weiner (Director de la Delegación Zona Sur del EMETUR): ‘el programa habilita líneas de inversión de hasta 30 millones de dólares por municipio, que deberán destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura turística con impacto directo en la actividad’.

‘Cada departamento tendrá la responsabilidad de presentar sus iniciativas al Banco de Proyectos de la Provincia antes del 15 de octubre, fecha límite establecida para la recepción de propuestas’.

En el caso del sur provincial, departamentos como General Alvear ya analizan alternativas relacionadas con el mejoramiento de ingresos al departamento, el desarrollo del Parque Central y otras propuestas vinculadas al crecimiento turístico local: ‘este financiamiento viene a cumplir con un anhelo de los intendentes y de la comunidad, permitiendo poner en marcha proyectos que llevan años en carpeta’, destacaron desde el sector.

Por otra parte, la temporada invernal también fue tema de celebración, las nevadas tardías permitieron extender la actividad turística en Las Leñas, Real del Pehuenche y El Azufre, a diferencia de otros centros invernales de la Patagonia que ya dieron por concluida la temporada.