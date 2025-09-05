Un hecho delictivo se registró en la noche del jueves en nuestro departamento. Cerca de las 20:30 hs, personal de la Comisaría 14° tomó intervención tras la denuncia de una vecina víctima de un robo en su domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Avenida Roque Sáenz Peña al 1400, donde una mujer de 75 años identificada como E.M relató que un joven de aproximadamente 18 años se presentó en su casa con la excusa de vender empanadas. Tras ganarse su confianza, ingresó al domicilio y logró sustraerle una cartera con $200.000 y documentación personal.

La policía dispuso de inmediato las medidas correspondientes para dar con el responsable y esclarecer el hecho.