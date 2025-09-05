Tras la resolución nacional que fijó nuevos precios de la energía, el EPRE aprobó el recálculo de tarifas eléctricas en la provincia.
El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza oficializó la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de energía eléctrica que regirán entre septiembre y octubre de 2025 para los usuarios de Edemsa, Edeste S.A. y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz.
La medida se basa en la reciente Resolución Nº 359/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fijó los precios de referencia de la potencia (POTREF) y de la energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista, además de los valores del servicio de transporte en alta tensión y distribución troncal.