El Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ) de Mendoza oficializó la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de energía eléctrica que regirán entre septiembre y octubre de 2025 para los usuarios de Edemsa, Edeste S.A. y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz.

La medida se basa en la reciente Resolución Nº 359/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fijó los precios de referencia de la potencia (POTREF) y de la energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista, además de los valores del servicio de transporte en alta tensión y distribución troncal.