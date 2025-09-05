Yamil Yunes, el hombre que está acusado de asesinar a su ex pareja, Rocío Collado, fue trasladado en las últimas horas al penal de San Felipe, en el norte provincial. La decisión del Servicio Penitenciario Provincial fue criticada por el abogado defensor de Yunes, Ricardo Tosetto, quien afirmó que pedirá que su cliente sea traído nuevamente a nuestra ciudad.

“No sé por qué lo derivaron a Mendoza. Por no tener antecedentes, él debía estar alojado en la unidad de El Cerrito y, sin embargo, lo dejaron en Mitre y La Pampa. Y ahora lo mandan a Mendoza sin un motivo que, al menos, yo sepa”, aseguró el letrado, quien afirmó que está preparando un hábeas corpus para revertir la decisión del SPP.

Por otra parte, también pudo saberse que ayer se produjo una reyerta en el pabellón en que se encontraba Yunes en la cárcel local. No obstante, no pudo corroborarse si el acusado del femicidio estuvo involucrado en la pelea ni si este hecho tuvo que ver con la decisión de mandarlo a Mendoza.

Fuente: Diario San Rafael