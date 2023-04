El pre candidato busca unir al peronismo y trabajar por el bien de la comunidad alvearense.

«Uno nunca se despega de esto. Siempre hemos estado participando en la política, hemos sido funcionarios, hemos tenido cargos políticos, siempre estamos», mencionó Manolo Sandobal y recordó que el camino a la precandidatura «inició con la gente de Bowen, ellos me impulsaron, dese ahí empecé a hablar con compañeros de todo el departamento. Hemos logrado una adhesión bastante importante en el departamento que no nos pasaba hace mucho tiempo, el objetivo es poder unirnos, trabajar por la comunidad y demostrar que el peronismo está unido y tiene deseos de ser protagonista en las elecciones».

Sandobal explicó que hoy la situación dentro del peronismo no es muy fácil, «conocemos la realidad nacional y la situación provincial no acompaña mucho. Creo que hay que dejar de lado las mezquindades, hay que dejar de lado el personalismo y ponernos a trabajar por la sociedad».

«Tenemos que conciliar la política con la comunidad, si no es así no vamos a ir a ningún lado, no podemos seguir peleándonos uno con otro porque vos sos de un partido, vos sos de otro partido. Hay que empezar a darnos cuenta que no es un problema entre nosotros, es algo que nos está llegando de arriba que quiere que nos mantengamos divididos», sostuvo el pre candidato.

Este sábado 22 será el tan esperado cierre de listas, en ese contexto el peronista reconoció que «creo que será un cierre tranquilo, habrán internas pero el ambiente es cordial. Además es muy importante sentirnos cómodos y contenidos dentro del partido».

Con emoción mantuvo presente el apoyo de su familia y recordó la situación que atravesó Gustavo Majstruk, «él decidió no participar activamente este año en la política y priorizó a su familia, yo solo tengo a mis hijos para consultar y siempre me manifiestan que su madre estaría muy contenta».