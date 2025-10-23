El premio reconoce una obra que trasciende lo constructivo: un espacio pensado para aprender, compartir y crecer, reflejo del compromiso provincial con la educación y la comunidad.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Arquitectura e Ingenierías, fue reconocida por la Red Edificar con el 1º puesto Premio Edificar 2025 en la categoría “Intervenciones en el Paisaje y en el Territorio” y con el 2º puesto en “Obras mayores de 500 m² – Otras tipologías”, por la destacada calidad arquitectónica del Complejo Educativo UGACOOP de General Alvear.

El certamen, impulsado por la Red Edificar, tiene como objetivo valorar la excelencia en la arquitectura mendocina, reconociendo proyectos que conjugan innovación, sostenibilidad y compromiso con el entorno urbano y social. En su edición 2025, el jurado destacó obras que evidencian una fuerte identidad territorial y un uso inteligente de los recursos, tanto materiales como conceptuales.

El Complejo Educativo UGACOOP, diseñado por la Dirección de Arquitectura e Ingenierías, representa una apuesta del Gobierno de Mendoza por consolidar una infraestructura educativa moderna, funcional y sensible a las necesidades de su comunidad. La obra combina una construcción de materiales tradicionales con otros de innovación que dan soluciones técnicas eficientes, priorizando la calidad espacial, la racionalidad constructiva y el respeto por el contexto.

“Este reconocimiento es un orgullo para la Provincia y un testimonio del trabajo articulado entre el Estado, los profesionales y las empresas mendocinas. Refleja nuestra convicción de que la infraestructura pública puede y debe ser sinónimo de calidad y compromiso con la comunidad”, expresó la Subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.

“La Dirección de Arquitectura e Ingenierías impulsa una arquitectura pública de excelencia, que no sólo resuelve necesidades, sino que también genera identidad y sentido de pertenencia”, agregó su titular.

El Complejo Educativo UGACOOP se emplazó en un terreno estratégico de General Alvear, sobre la Ruta Nacional 188 y calle Silvio Tricerri, en una zona donde conviven antiguos edificios industriales que dialogan con la nueva arquitectura del conjunto. Con más de 2.000 m² cubiertos y más de 10.000 m² de espacios exteriores, el proyecto se organiza en distintos bloques funcionales vinculados por circulaciones al aire libre, que generan patios, jardines y plazas interiores concebidos como ámbitos de encuentro, aprendizaje y recreación. Su sistema constructivo modular en estructura metálica, inspirado en las “naves industriales” del entorno, permite una ejecución ágil y flexible que dan la posibilidad de ampliar las aulas para volverlas grandes saldas. Además, incorpora criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, como ventilación cruzada, aislación térmica, aprovechamiento solar, jardines xerófilos, recolección de agua de lluvia y la futura instalación de paneles fotovoltaicos, que aportarán energía limpia al complejo y a la red pública.

Equipo de proyecto

Arquitectura: Arq. Federico Aguirre, Arq. Matías Morandi y Arq. Roberto Piña

Arq. Federico Aguirre, Arq. Matías Morandi y Arq. Roberto Piña Paisajismo: Arq Guadalupe Furnari

Arq Guadalupe Furnari Estructura: Ing. Gabriel Luna

Ing. Gabriel Luna Instalación sanitaria: Ing. Andrea Valenzuela

Ing. Andrea Valenzuela Instalación eléctrica: Arq. Eugenio Lampasona, Tec. Ignacio Quiroga

Arq. Eugenio Lampasona, Tec. Ignacio Quiroga Instalación termomecánica: Ing. Javier Chacón, Tec. Daniel Giandinotto

Ing. Javier Chacón, Tec. Daniel Giandinotto Sistema contra incendio: Fernando Antonaia

Fernando Antonaia Inspección y administración: Arq. Brahim Hueda, Ing. Fernando Puga, Arq. Paula López Galera

Arq. Brahim Hueda, Ing. Fernando Puga, Arq. Paula López Galera Diseño cartelería y señalética: DI. Verónica Tirado.

DI. Verónica Tirado. Empresa constructora: Universo S.A.

Universo S.A. Dirección de Arquitectura e Ingeniería: Ing. Gladys Obredor

Ing. Gladys Obredor Dirección de Gestión de Proyectos y Contratos: Ing. Emanuel Juan

Ing. Emanuel Juan Dirección de Obra: Arq. Dardo Morábito.

Sobre el Premio Edificar

El Premio Edificar, organizado por la Red Edificar, reconoce desde 2002 a las mejores obras arquitectónicas de Mendoza. Evalúa la coherencia conceptual, la poética espacial, el sentido tectónico y el vínculo con el entorno, destacando proyectos que contribuyen a la cultura arquitectónica provincial.

Entre sus criterios se valoran la armonía entre propuesta y contexto social, el uso eficiente de recursos, la autenticidad del diseño y el aporte cultural al territorio.