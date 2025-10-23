La Municipalidad de General Alvear emitió un comunicado expresando su malestar y preocupación tras detectarse nuevamente el arrojo de residuos en el predio del ex basural a cielo abierto, un espacio que fue recuperado luego de años de trabajo y que forma parte del proyecto del futuro Parque Central.

En el texto oficial, el municipio recordó que hace dos años se inició un intenso proceso de remediación ambiental, que implicó una importante inversión en recursos, maquinaria y el esfuerzo de numerosos alvearenses. “Lo hicimos para mejorar la calidad de vida de todos y dar el primer paso hacia el Parque Central, un sueño que compartimos hace décadas”, señala el comunicado.

Desde el Ejecutivo local lamentaron que, pese a los avances, algunas personas continúen arrojando basura en el lugar, atentando contra el trabajo colectivo. “No se trata solo de ensuciar un espacio, se trata de faltar el respeto al trabajo, al esfuerzo y a la salud de toda una comunidad”, enfatiza el texto.

Finalmente, el municipio hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, solicitando a los vecinos que no arrojen residuos y denuncien cualquier maniobra de este tipo.

“Vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca —concluye el comunicado— porque no vamos a dejar que unos pocos tiren por la borda el Alvear que soñamos”.

EL COMUNICADO

Hace dos años trabajamos sin descanso, invirtiendo recursos, maquinaria y el esfuerzo de muchos alvearenses para remediar el basural a cielo abierto que estaba tan cerca de nuestra ciudad. Lo hicimos para mejorar la calidad de vida de todos y dar el primer paso hacia el Parque Central, un sueño que compartimos hace décadas.

Por eso, duele ver que alguien tire basura nuevamente en ese lugar.

No se trata solo de ensuciar un espacio, se trata de faltar el respeto al trabajo, al esfuerzo y a la salud de toda una comunidad.

Les pedimos a todos que nos ayuden a cuidar, a no arrojar residuos, y que si ven a alguien haciendo estas maniobras, lo denuncien.

Vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca, porque no vamos a dejar que unos pocos tiren por la borda el Alvear que soñamos.