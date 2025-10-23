Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la tarde del viernes en General Alvear. Cerca de las 18:16, personal de la Comisaría 14° tomó intervención tras la denuncia de Gustavo S., de 56 años, quien informó haber sido víctima de un robo mientras su vehículo permanecía estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Zeballos y San Rafael, donde la víctima había dejado estacionado su FIAT Regatta para dirigirse a su lugar de trabajo en la Municipalidad. Al regresar, constató daños totales en la ventana trasera derecha del automóvil y la sustracción de varios elementos personales.

Según la denuncia, del interior del vehículo sustrajeron un microondas mediano color blanco, una mochila gris que contenía zapatillas marca Ander Amur, una paleta de pádel gris con naranja marca GEA, un estuche Vairo color negro, además de una billetera marrón con documentación personal, tarjetas de crédito del Banco Nación y dinero en efectivo.

El o los autores del hecho se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido identificados. Las actuaciones están a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear, que investiga el caso para dar con los responsables.

.