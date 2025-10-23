La comunidad educativa de la Escuela N° 1-727 “Ríos Mendocinos” vivió una jornada llena de emoción al conmemorar el 25° aniversario de la institución. El acto contó con la presencia del intendente municipal, Alejandro Molero, autoridades educativas, exdocentes, alumnos y familias que formaron parte de la historia del establecimiento.

La directora Viviana Basiluk fue la encargada de abrir el acto, destacando el recorrido y el compromiso de toda la comunidad educativa durante estos años. “Hoy celebramos 25 años de historia, de aprendizajes y de sueños compartidos. Son años que representan el esfuerzo y la dedicación de quienes imaginaron, construyeron y sostuvieron con amor nuestra querida escuela Ríos Mendocinos”, expresó emocionada.

Basiluk agradeció a los equipos fundadores, docentes, celadores, alumnos y familias que acompañaron el crecimiento de la institución, subrayando que el objetivo siempre fue colocar al niño en el centro del proceso educativo. “Educar es mucho más que enseñar —dijo—, es formar personas con corazón, sensibilidad y compromiso con los demás”.

Luego, la exdirectora Silvia Guerrero, quien estuvo al frente del establecimiento durante una década, recordó los inicios de la escuela y el trabajo conjunto con la comunidad del barrio Irrigación para hacer realidad el sueño de contar con una escuela propia.

“Su historia fue como la vida misma, con altos y bajos. La comunidad trabajó mucho para concretar la creación de la tan anhelada escuela, inaugurada finalmente en el año 2000. Los sucesivos equipos docentes y directivos la fueron posicionando como una de las más prestigiosas del departamento”, recordó.

Finalmente, el intendente Alejandro Molero felicitó a toda la comunidad educativa y destacó las obras realizadas por el municipio en el edificio escolar. “En esta escuela concretamos el playón deportivo, remodelamos los accesos principales, colocamos cerámicos en el SUM, pintamos todo el edificio y refaccionamos los baños. Es un orgullo ver cómo ha crecido esta institución, símbolo del compromiso con la educación pública”, expresó.

El jefe comunal también tuvo palabras especiales para el secretario de Obras Públicas, Emiliano Bernardo, quien fue uno de los primeros egresados del establecimiento. “Eso explica el cariño y el empeño con que se han realizado las mejoras”, señaló.

Molero cerró su discurso resaltando la importancia de la labor educativa: “Cuando uno forma niños y niñas con amor y vocación, está garantizando el futuro de toda la comunidad alvearense. Felicitaciones por estos 25 años de historia y por seguir construyendo el lugar que todos soñamos”.

El acto culminó con reconocimientos a exdocentes, exalumnos y personal de la institución, y con la promesa de continuar fortaleciendo la educación como pilar fundamental del desarrollo de General Alvear.