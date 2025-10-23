Un lamentable accidente ocurrió en la mañana de este sábado en la zona de Corral de Lorca.

La víctima fue identificada como Pablo Buttini, de 40 años, quien se encontraba realizando tareas en el campo cuando, por causas que se investigan, cayó desde lo alto de un molino de viento, perdiendo la vida en el lugar.

Según informaron allegados, el hombre se encontraba junto a su madre, de 85 años, cuando ocurrió el hecho. Su hermano, que observaba las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento, advirtió la situación y dio aviso de inmediato a Defensa Civil y al servicio de emergencias.

Buttini era conocido en la zona rural y tenía dos hijos pequeños. Su familia es reconocida por su vinculación con la empresa de transporte.