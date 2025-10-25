Un accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 9.30, bajo jurisdicción de la Comisaría 14ª.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta Nacional 143 y calle Centenario, cuando una motocicleta marca Brava 125 cc, conducida por Jorge M. (46), que circulaba de norte a sur, colisionó con una camioneta Peugeot Partner al mando de José V. (52), quien se desplazaba en sentido contrario y realizó una maniobra de giro hacia el oeste por calle Centenario sin advertir la presencia del motociclista.

Tras el impacto, la víctima fue asistida por personal médico y trasladada al hospital local, donde permanece en observación.

De acuerdo con la información oficial, se practicaron dosajes de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear, que investiga las causas del accidente.