El Gobernador participó en la jornada electoral y destacó el desarrollo normal del proceso en la provincia. Además, remarcó que el resultado será clave para avanzar en acuerdos y reformas que impulsen el crecimiento económico.

Este domingo 26 de octubre se desarrollan las elecciones legislativas en Mendoza, donde la ciudadanía elige representantes nacionales y provinciales, además de concejales en 12 departamentos. No habrá elección municipal en San Rafael, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, Maipú y Luján, ya que esos distritos decidieron desdoblar sus comicios locales.

Desde temprano, los establecimientos educativos habilitados funcionaron con normalidad y se reporta un desarrollo ordenado del proceso en toda la provincia.

El Gobernador Alfredo Cornejo emitió su voto durante la mañana en una escuela de Godoy Cruz, y destacó la importancia de la participación ciudadana en esta jornada democrática al explicar que “todo está funcionando correctamente. Como suele pasar en elecciones de medio término, la participación puede ser menor que en las ejecutivas, pero en este caso esperamos una concurrencia más alta que la registrada en las elecciones legislativas provinciales de este año”.

Consultado sobre el contexto económico y las expectativas tras la votación, sostuvo que “después de esta elección se pueden despejar temores y la economía puede empezar a crecer. Si el Gobierno nacional logra avanzar en una segunda etapa de reformas, deberían comenzar a verse beneficios concretos: que vuelva el crédito, que siga bajando la inflación y que los salarios comiencen a recuperarse. Eso es lo que todos necesitamos que ocurra”.

Respecto al clima político y lo que se define en esta jornada, afirmó que “es lógico que esta elección tenga tanta repercusión. Llevamos muchos años sin crecimiento y eso impacta en la vida cotidiana de las personas, de las empresas y del propio Estado. Si el modelo económico que se está implementando recibe respaldo, se estabiliza la macroeconomía y eso sería una muy buena señal para el país”.

En relación con las reformas estructurales que se discuten a nivel nacional, Cornejo señaló: “Estamos trabajando en el Consejo de Mayo. El 14 de diciembre se presentará un informe con los consensos y disensos sobre reformas fiscales, laborales e impositivas, que será un insumo clave para la etapa que viene”.

Asimismo, subrayó el rol que tendrán los gobernadores en la construcción de acuerdos. En ese sentido, señaló que “los gobernadores van a tener una influencia importante en las reformas que se requieren para que la economía crezca. Aun si el Gobierno nacional tiene un buen resultado, no tendrá mayoría propia en el Congreso, por lo que los consensos serán indispensables, y ahí las provincias tendrán un papel relevante”.

Sobre la situación económica del país, aseguró que “la Argentina necesita estabilizar la macroeconomía para poder crecer. Mendoza ha hecho su tarea en lo que es de su competencia, pero el crecimiento depende del rumbo nacional. Por eso es tan importante que este proceso se consolide”.

Finalmente, expresó que el foco en esta elección está puesto en garantizar previsibilidad y desarrollo. “Lo que todos queremos es que el país crezca, que haya crédito, inversión y mejora salarial. Ese es el objetivo y las reformas son el camino para lograrlo”, completó el mandatario.