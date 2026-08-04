LA DGE CAPACITA A DOCENTES DE SECUNDARIA PARA ACOMPAÑAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

«Fortalecer la formación docente en inclusión significa brindar herramientas para que cada estudiante pueda desarrollar su trayectoria educativa con los apoyos que necesita. Queremos que nuestros docentes cuenten con conocimientos y estrategias concretas para transformar las aulas en espacios donde la diversidad sea reconocida y donde todos puedan aprender», remarcó Mariela Ramos, directora de Educación Superior de la provincia.

El programa académico contempla el abordaje del marco normativo vigente, incluyendo la Ley de Educación Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las resoluciones del Consejo Federal de Educación referidas a las trayectorias escolares y la certificación de estudiantes.

Asimismo, la formación enfatiza la aplicación práctica de los conocimientos en la vida cotidiana de las escuelas. Entre sus contenidos centrales se destacan:

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): estrategias para contemplar distintas formas de aprender y participar en clase.

Configuraciones de apoyo: diseño de respuestas educativas accesibles y adaptadas a las necesidades individuales.

Evaluación y trayectoria integral: criterios para el seguimiento del aprendizaje y el cuidado del recorrido escolar del alumnado.

Trabajo colaborativo: espacios de intercambio profesional, reflexión conjunta y retroalimentación pedagógica.

Inscripción y cronograma de cursado

En esta primera etapa, la convocatoria está destinada exclusivamente a docentes del Nivel Secundario.

Fecha de inscripción: hasta el 24 de agosto, completando el formulario en línea disponible en la plataforma oficial de la DGE.

Modalidad de cursado: virtual, con 8 encuentros sincrónicos que se dictarán los días sábados, complementados con actividades en aula virtual.

Inicio: 29 de agosto.

Por su parte, las autoridades confirmaron que durante septiembre se habilitará una segunda cohorte dirigida a docentes del Nivel Primario, garantizando así la extensión de esta herramienta formativa a los distintos niveles del sistema educativo provincial.