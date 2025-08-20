Este sábado desde las 14 horas comenzará en Andes F.C. el Torneo Provincial de Bochas de 2° categoría, un evento que reunirá a todas las asociaciones de la provincia en esta tradicional disciplina.

La presidenta de la Asociación Alvearense de Bochas, Elizabeth Constanzo, destacó la importancia del certamen y confirmó que General Alvear estará representado con cuatro equipos locales.

Los encuentros se desarrollarán en tres escenarios: Club Andes, Club Villa Atuel y Club Real del Padre.

👉 Los equipos que representarán a General Alvear son:

Equipo 1: Abel Miscovich, Bruno Miscovich, Víctor Sosa y Diego Páez. DT: Tomás Valdés.

Equipo 2: Néstor Sáez, Marcelo Orozco, Tiago Cruz y Lautaro Becerra. DT: Gabriel Constanzo.

Equipo 3: Omar Bogado, Daniel Jofré, Alberto Mattus y Guillermo Olivera. DT: Matías Ruiz.

Equipo 4: Miguel Lara, Rubén Rodríguez, Daniel Salinas y Alfredo Ferreyra. DT: Walter Martínez.

Constanzo resaltó que se trata de una oportunidad para mostrar el nivel del deporte local y fortalecer el vínculo entre las distintas asociaciones de la provincia.