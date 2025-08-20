UN JOVEN DE 27 AÑOS MURIÓ TRAS PROTAGONIZAR UN VUELCO CON SU AUTO EN SAN RAFAEL

El siniestro vial se registró alrededor de las 5 en la Ruta 143 a la altura del Km 494 en la Vuelta Molina.

La víctima fatal, de 27 años, fue identificada como Elio Moruchi, quien conducía un VW Gol.

Trágico accidente en San Rafael

El hecho ocurrió cuando el auto circulaba por la Ruta 143 de oeste a este y por razones que se trata de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado provocando el vuelco.

El vehículo terminó en la lateral norte de la calzada con las ruedas apoyadas en su posición normal.

El joven fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el hosptial del departamento, donde falleció producto de las graves heridas sufridas.

En el caso del trágico accidente actuó personal de la Comisaría 42 de San Rafael.