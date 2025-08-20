Durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 01:15 horas, se registró un incendio en la intersección de calles San Martín y Córdoba, en San Pedro del Atuel.

Según informaron desde la Comisaría 14°, un llamado al 911 alertó sobre el fuego que afectaba a una camioneta estacionada en un tinglado. De inmediato, personal policial y una dotación de Bomberos de General Alvear acudieron al lugar, logrando sofocar las llamas.

El siniestro dejó como saldo la destrucción total de una camioneta Ford F100 y serios daños en el tinglado, construido con madera y chapas. La víctima del hecho fue identificada como M. A., un hombre de 66 años.

Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio.