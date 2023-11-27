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FM Viñas
EL PARTIDO LIBERTARIO DE GENERAL ALVEAR DESIGNÓ A FEDERICO RAFFETTO COMO REFERENTE DEPARTAMENTAL
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27 noviembre, 2023
La noticia se dio a conocer por medio de un comunicado emitido en las últimas horas.
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