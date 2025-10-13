El equipo de asesoramiento jurídico gratuito continúa su recorrido por el sur mendocino, brindando orientación a vecinos en diversas materias legales.

Tras su paso por Malargüe, hoy se encuentra en General Alvear, ofreciendo consultas en la delegación municipal del barrio San Carlos y también en el hospital local, a través de un grupo de profesionales especializados.

Alejandro Rodríguez desde el centro de Información Judicial informó a que personas esta destinado: ‘el servicio está destinado a quienes necesiten orientación en temas civiles, laborales, previsionales y familiares’.

Los trámites más consultados incluyen casos de familia, como alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación, así como sucesiones, propiedades y títulos supletorios.

Este proceso permite a las partes llegar a acuerdos sin necesidad de abogados, contribuyendo a reducir la litigiosidad y facilitando la resolución de conflictos de manera más ágil y efectiva.