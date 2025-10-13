La agenda del teatro viene cargada de actividades para este fin de semana, con propuestas para todos los gustos, desde música a cine.

A 40 años de su álbum debut titulado «GULP!» el próximo sábado se vivirá una noche increible con el tributo no solamente al álbum si no también a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las entradas tienen un valor de $6.000 y el evento comenzará a las 21:00 hs.

El domingo, la actividad estará a cargo de CAF, con la profesora Marita Sánchez, y además, el cine local proyectará una película de terror, completando una agenda variada y con mucho movimiento.