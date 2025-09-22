El próximo sábado 27 de septiembre, desde las 14 horas, el Predio Ferial de General Alvear (Ruta 188 y Calle 7) será escenario de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino, un evento que promete convertirse en un clásico de la región.
Organizada por la Municipalidad de General Alvear con el apoyo de 300 Producciones, la jornada contará con un line up de primer nivel que reunirá a artistas nacionales y locales de diversos estilos.
La propuesta no se limita a lo musical: habrá patios gastronómicos y cerveceros, espacios de entretenimiento, activaciones especiales y un gran cierre con una fiesta para prolongar la celebración.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.ticketek.com.ar.
EL LINE UP
ESCENARIO ANDES ORIGEN:
- 16:10 Juampi Cañada
- 17:40 Gauchito Club
- 19:30 El Plan de la Mariposa
- 21:40 Guasones
- 23:50 Los Caligaris
ESCENARIO RÍO ATUEL
- 16:25 Camila Pérez
- 17:20 El Desquite de Tomasa
- 18:50 Los Tipitos
- 20:30 Natalie Pérez
- 22:10 Estelares
TIERRA DE OPORTUNIDADES
- 15:30 Texturizados
- 16:30 AL.VE.ARR
- 17:40 Echaenmano
- 18:50 Satiro Jeek
- 20:00 Kratevas
- 21:20 Manu Martínez