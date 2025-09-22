El próximo sábado 27 de septiembre, desde las 14 horas, el Predio Ferial de General Alvear (Ruta 188 y Calle 7) será escenario de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino, un evento que promete convertirse en un clásico de la región.

Organizada por la Municipalidad de General Alvear con el apoyo de 300 Producciones, la jornada contará con un line up de primer nivel que reunirá a artistas nacionales y locales de diversos estilos.

La propuesta no se limita a lo musical: habrá patios gastronómicos y cerveceros, espacios de entretenimiento, activaciones especiales y un gran cierre con una fiesta para prolongar la celebración.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.ticketek.com.ar.

EL LINE UP

ESCENARIO ANDES ORIGEN:

16:10 Juampi Cañada

17:40 Gauchito Club

19:30 El Plan de la Mariposa

21:40 Guasones

23:50 Los Caligaris

ESCENARIO RÍO ATUEL

16:25 Camila Pérez

17:20 El Desquite de Tomasa

18:50 Los Tipitos

20:30 Natalie Pérez

22:10 Estelares

TIERRA DE OPORTUNIDADES

15:30 Texturizados

16:30 AL.VE.ARR

17:40 Echaenmano

18:50 Satiro Jeek

20:00 Kratevas

21:20 Manu Martínez

EL MAPA DE LA FIESTA