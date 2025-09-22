El intendente Alejandro Molero, junto al administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, recorrieron los trabajos de demarcación y mejoras viales que se ejecutan en distintos puntos del departamento, entre ellos la Calle Centenario, una de las arterias más importantes de la ciudad.

En diálogo con FM VIÑAS, Molero destacó el impacto de estas obras: “Hoy estamos en la demarcación de Calle Centenario, que se convertirá en el desvío de carga pesada, eliminando así el tránsito de camiones en calles como Pedro Escudé o Granaderos. Además, comenzamos con la pavimentación de la Calle J y avanzaremos en la Calle E y la Circunvalación, donde ya se entregaron 100 luminarias LED. Obras de esta magnitud son imposibles sin el trabajo conjunto con la Provincia, y marcan un paso fundamental para recuperar caminos rurales y mejorar la seguridad vial”.

El jefe comunal también resaltó el rol estratégico de la inversión en infraestructura. “Tenemos miles de kilómetros de caminos rurales deteriorados durante décadas, y lo importante es que hemos iniciado un proceso que no se va a detener. Estas obras benefician a productores, al sistema educativo, a la salud y a toda la sociedad alvearense”.

Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, puso en valor la planificación y ejecución de los trabajos: “Hoy disfrutamos de lo que sería una etapa final, la demarcación de Centenario, pero esto se logra gracias a un trabajo previo de estabilización y limpieza. Ayer comenzamos también con el asfaltado de la Calle J y recorrimos la Calle E. Además, revisamos el nuevo puente sobre Calle 7, que se construyó a nuevo para garantizar un caudal seguro y que, con su sobreancho, permite la circulación peatonal, ciclista y vehicular”.

Romagnoli también remarcó que la priorización de obras viales se realiza en base al relevamiento cargado en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), lo que permite ordenar las inversiones según la urgencia y la importancia logística de cada corredor.