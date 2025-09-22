El Director de Deportes de General Alvear, Alberto Gómez, anunció la incorporación de nuevas actividades dentro del Programa Adultos Activos, sumando una propuesta lúdica destinada a los adultos mayores del departamento.

“Queremos seguir agregando espacios de estimulación cognitiva, disfrute y encuentro para nuestros mayores. Este nuevo taller es una herramienta más para acompañarlos en su bienestar”, destacó Gómez, acompañado por las profesoras Vero Gantus y Tere Molina, especialistas en la temática.

La propuesta se centra en talleres de juegos de mesa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de la atención, las capacidades cognitivas, y también en el plano social y emocional. “Se trata de volver al juego, a esas dinámicas que disfrutábamos de chicos, para reconectarnos con nosotros mismos y con los demás”, explicaron las profesoras.

El programa recorrerá distintos barrios y espacios comunitarios, comenzando por el polideportivo para luego extenderse a otros puntos como Carmensa y Bowen. “Queremos que todos tengan la posibilidad de participar, porque no solo se trata de entretenimiento, sino también de fomentar la integración y la recreación como política pública”, remarcaron.

Además, se resaltó que la actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad, solo requiere inscripción previa. “Los juegos no solo invitan a compartir entre adultos mayores, sino también con niños y familias, generando momentos de encuentro intergeneracional”, añadieron las profesoras.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de General Alvear busca reforzar el valor de la recreación como herramienta para el cuidado de la salud, la inclusión y el fortalecimiento de los lazos sociales.