El distrito de Bowen cuenta desde este lunes con un nuevo espacio: la plaza del barrio El Cerrito, que fue inaugurada por el intendente Alejandro Molero, acompañado por parte de su gabinete, la presidenta del Concejo Deliberante Alejandra Torti y el jefe del Área Departamental de Salud Marcos Domenech, ambos oriundos de ese distrito.

La obra, que surgió tras un pedido de los vecinos, incluye iluminación LED, juegos infantiles y un entorno pensado para el encuentro comunitario.

Durante el acto inaugural, los vecinos manifestaron su conformidad no solo por la plaza, sino también por las mejoras generales que se vienen desarrollando en el barrio.

En su discurso, el intendente Molero destacó la importancia de este nuevo espacio para la comunidad, “las plazas no son solamente un lugar más dentro de un barrio. Son espacios de unidad, de encuentro, de disfrute seguro para las familias y los niños. Por eso esta plaza cuenta con iluminación y próximamente sumará cámaras de seguridad. Queremos que El Cerrito tenga un lugar verde y seguro, que siga creciendo y que los vecinos lo disfruten plenamente”.

El jefe comunal agradeció a los equipos municipales, a los trabajadores de Obras y Servicios Públicos y a los vecinos que acompañaron la iniciativa, ‘nunca más en El Cerrito se podrá decir que un gobierno se olvidó de sus vecinos. Esta plaza es el inicio de muchas más mejoras que vamos a seguir concretando’.

Vienen nuevos juegos, más luminaria y obras para dejar en condiciones las calles del barrio. Redoblamos el compromiso de estar cerca de la gente, cumpliendo con la palabra y transformando la vida en cada barrio de nuestro departamento.