Este jueves 25 de septiembre se celebra una fecha muy especial: el día de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

Por este motivo Horacio Valdivia destaco: ‘la Virgen del Rosario es muy querida entre nosotros, hace muchos años, un grupo de personas de nuestro departamento viajó especialmente a San Nicolás para traer la imagen que hoy veneramos en nuestra parroquia, por eso esta devoción tiene un valor muy profundo y sentido para nuestra comunidad’.

Asimismo invitó a toda la comunidad a participar de las actividades que se realizar por este día tan especial: ‘este jueves 25 los invito a participar de la procesión que realizaremos a las 19:00 desde el monumento, la procesión concluirá a las 20:00 en el templo parroquial, donde celebraremos juntos la Santa Misa’.