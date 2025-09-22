Este martes 23 familias alvearenses recibieron las llaves de sus nuevas propiedades. El Gobernador Cornejo subrayó la importancia de administrar con eficiencia y mantener políticas activas de vivienda.

El Gobierno de Mendoza, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), avanza con soluciones concretas para que más familias mendocinas accedan a su casa propia. Este lunes, el Gobernador Alfredo Cornejo encabezó la entrega de 23 viviendas en General Alvear, correspondientes al barrio Alvear I-A, en el marco del programa provincial “IPV Mi Casa”.

La inversión provincial asciende a $4.152 millones y contempla un total de 72 casas en este barrio, de las cuales se entregó la primera etapa. El acto contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, el presidente del IPV Gustavo Cantero, el ministro de Salud y Deportes Rodolfo Montero, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner y autoridades de la empresa constructora Titulizar S.A.

Cada unidad habitacional cuenta con una superficie cubierta promedio de 62 m², dos dormitorios, comedor, cocina, conexión a red eléctrica y de agua potable, además de termotanque preparado para gas envasado. El complejo incluye también infraestructura integral provista por el IPV: redes de servicios, cordones, veredas, rampas, forestación y calles enripiadas.

«Mendoza es una de las pocas provincias que mantiene un sistema sostenido de construcción en todos sus departamentos»

El Gobernador destacó la importancia de la política habitacional provincial como respuesta a la falta de crédito hipotecario en la Argentina: “Entregar viviendas siempre es un momento gratificante para un gestor público. Es emocionante ver la alegría de las familias que reciben su hogar, porque significa un antes y un después en sus vidas. Pero también es necesario explicar lo difícil que resulta sostener este esfuerzo en un contexto de crisis económica y sin crédito hipotecario. Hoy, una vivienda como las que entregamos cuesta alrededor de 100 millones de pesos, algo inalcanzable para la mayoría de los mendocinos si no existiera un programa como este. Por eso el Estado provincial pone en marcha mecanismos de financiamiento y subsidio, para que familias trabajadoras puedan cumplir el sueño de la casa propia”.

Cornejo remarcó además que Mendoza es una de las pocas provincias que mantiene un sistema sostenido de construcción en todos sus departamentos: “Estamos entregando casas en los 18 departamentos: en algunos barrios son 10, en otros 70 o 100, como en Guaymallén hace pocos días. Queremos mostrar que existe un plan sistemático para seguir construyendo viviendas a pesar de las dificultades. Aspiramos a que la economía argentina recupere estabilidad, que vuelva el crédito hipotecario como ocurre en otros países vecinos, pero hasta que eso ocurra, en Mendoza no vamos a abandonar esta política habitacional. Lo estamos demostrando con hechos concretos y con una administración responsable de los recursos públicos”.

Finalmente, el mandatario provincial puso el acento en la necesidad de sostener el rumbo económico nacional para fortalecer los avances en la provincia: “Si se ordena la macroeconomía y vuelve el crédito hipotecario, podremos construir a un ritmo mucho mayor. Mientras tanto, nuestro compromiso es claro: seguir administrando con eficiencia, garantizando oportunidades y generando condiciones para que más mendocinos accedan a su casa propia”.

El aporte del municipio y el IPV

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, celebró la magnitud de la obra y subrayó su impacto en la comunidad: “Estamos cumpliendo sueños. Para las 23 familias que hoy reciben sus llaves comienza una nueva etapa. Obras como estas le cambian la vida a los vecinos y marcan un antes y un después en la historia de General Alvear”.

Por su parte, el titular del IPV, Gustavo Cantero, destacó la modalidad del programa: “El plan IPV Mi Casa combina un anticipo inicial de los adjudicatarios con el aporte provincial, lo que permite poner en marcha la rueda del financiamiento y seguir construyendo. Hoy entregamos 23 viviendas y en breve completaremos las 72 previstas para este barrio, siempre con el objetivo de dar soluciones reales a la clase media trabajadora”.

El Programa IPV Mi Casa se consolida como una herramienta clave en la política de vivienda de la provincia. Con cuotas similares al valor de un alquiler y anticipos accesibles en comparación con el costo real de una vivienda, se transforma en una respuesta concreta frente a la ausencia de crédito hipotecario en el país.