El Gobernador recorrió el avance de la nueva Área de Salud Mental en el Hospital Enfermeros Argentinos, que ya alcanza un 28% de ejecución, y firmó un convenio con el intendente para la creación del Centro Infanto-Juvenil N°11.

El Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y demás autoridades provinciales recorrieron en General Alvear las obras del nuevo servicio de internación de Salud Mental en el Hospital Enfermeros Argentinos. El proyecto, que ya alcanza un 28% de avance, constituye un paso fundamental en la ampliación de la infraestructura sanitaria de la provincia.

En este contexto, el Gobernador anunció que para el próximo año se realizará una refacción integral del área de oncología del hospital, utilizando exclusivamente recursos propios de la institución. Durante su exposición, destacó que “hoy el sistema público en el Sur cumple un rol central, atendiendo a obras sociales y a PAMI, que en muchos casos presentan servicios limitados. Hemos avanzado en ordenar lo que se le cobra a las obras sociales y exigimos a los administradores que sean rigurosos en esa tarea. Esa recaudación nos permitirá reinvertir en el propio hospital, fortaleciendo su infraestructura y mejorando la calidad de atención para los mendocinos”.

Asimismo, remarcó que el sur de Mendoza cuenta con un sector privado más débil, por lo que el fortalecimiento del sistema público ha sido un eje central de su gestión y señaló que cuanto mayor sea la recaudación del hospital, mayores serán las posibilidades de refaccionar y modernizar las áreas necesarias.

Los detalles de la obra

La obra busca mejorar el acceso a la atención en salud mental y favorecer la recuperación de pacientes con trastornos de conducta, en un espacio especialmente diseñado para garantizar bienestar, contención y calidad de atención.

La empresa Universo SA lleva adelante los trabajos que incluyen la instalación de la estructura del techo, con vigas y correas metálicas, y la preparación para la colocación de la cubierta. Además, se realizan tareas de revoque, compactación de relleno para contrapiso, levantamiento de mampostería y ejecución de estructuras de hormigón en distintas áreas del predio.

El nuevo servicio estará conformado por tres edificios asistenciales con una superficie cubierta de 945 m², dispuestos en forma de “U” alrededor de un patio central. Este esquema arquitectónico prioriza la luz natural, la ventilación cruzada y el contacto con espacios verdes, creando un entorno propicio para la recuperación.

El área contará con:

14 camas de internación distribuidas en habitaciones dobles y triples, de las cuales cuatro estarán destinadas a pacientes adolescentes en un sector diferenciado.

Consultorios para la atención de pacientes internos y externos.

Espacios comunes como comedor, sala de estar, área de lectura y sector de visitas, diseñados para fomentar la integración familiar en un ambiente acogedor.

Un diseño interior que combina colores cálidos y materiales diversos, con el fin de transmitir tranquilidad y favorecer la contención emocional.

Construida con muros de mampostería, carpintería de doble vidrio hermético y un sistema de calefacción central, la obra garantiza funcionalidad y confort, incorporando estándares de calidad para un mejor servicio de salud pública.

Un antes y un después en el servicio sanitario de Alvear

Este proyecto se suma a las mejoras recientes del hospital, como la inauguración de la nueva guardia, y reafirma el compromiso del Gobierno de Mendoza con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en todo el territorio provincial.

En este sentido, el director del Hospital Enfermeros Argentinos, Alejandro Torres, aseguró:“Para el hospital esto significa un antes y un después en la medicina de Alvear. Hoy muchos pacientes deben ser derivados a San Rafael o Mendoza porque no tenemos capacidad de contención. Actualmente usamos seis camas en clínica médica, que no son suficientes. Este proyecto viene a dar respuesta real, con mayor especialización y más psicólogos. Con la guardia activa de psicología, implementada el 1 de junio, ya vimos un cambio significativo”.

Avances y firma de convenio para crear un Centro Infanto-Juvenil

También durante la visita al departamento, las autoridades firmaron un convenio de cooperación para poner en marcha el Centro Infanto-Juvenil N°11 en General Alvear. El objetivo es garantizar la atención en salud mental para niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, ampliando la cobertura territorial y evitando el traslado de las familias a otros departamentos.

El acuerdo establece que la Municipalidad de General Alvear aportará el inmueble ubicado en calle Laprida 188, con cinco consultorios, salón de usos múltiples, oficinas, sala de espera, sanitarios, cocina y espacios verdes. También se hará cargo del mantenimiento, de los servicios y de disponer de personal administrativo para el funcionamiento del espacio.

En este sentido, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, expresó: “Hoy tenemos una agenda muy importante en materia de salud. General Alvear viene avanzando considerablemente en la prestación de servicios, desde la inauguración de la nueva guardia hasta la tecnificación del nosocomio. Ahora estamos en obra con el pabellón de salud mental y con este convenio damos un paso más para que nuestros vecinos accedan a servicios de calidad sin tener que trasladarse. Agradezco al Gobierno de Mendoza y al ministro por acompañar este proceso de crecimiento”.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza designará el equipo interdisciplinario de profesionales, conformado por psicólogos, psiquiatra, trabajadores sociales, médico de familia y fonoaudiólogo, además de proveer el equipamiento, insumos y materiales necesarios para las actividades del nuevo centro.

Respecto a ello, el ministro Rodolfo Montero, precisó: “Estamos orgullosos de concretar hechos que fortalecen la salud mental en Mendoza. La nueva área de internación diferenciada en el Hospital Enfermeros Argentinos y el convenio para crear un centro infanto-juvenil en Alvear son pasos concretos que mejoran la atención y amplían derechos en el sur provincial”.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovación automática, y prevé la articulación interinstitucional con las redes socio-comunitarias ya existentes en el departamento. De este modo, se busca fortalecer la atención integral en salud mental infanto-juvenil y mejorar la calidad de vida de la comunidad alvearense.