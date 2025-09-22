En Casa Salonia se realizó una nueva entrega de antenas destinadas a productores mendocinos, con el objetivo de mejorar la conectividad en zonas rurales. El acto contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, autoridades provinciales y representantes de la Fundación Coprosamen.

Durante su discurso, el gobernador Cornejo subrayó la importancia de esta política como símbolo del esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado. “La entrega no es un mero acto simbólico. Cuando hay pocos recursos, los símbolos cobran más valor, porque marcan el norte del proyecto colectivo que tenemos los mendocinos. Estas antenas representan que podemos progresar juntos en la ganadería y en la vida en el desierto, haciéndola extensiva también a más de 120 escuelas que ahora cuentan con conectividad”, expresó.

El mandatario recordó un episodio ocurrido tres años atrás en el Día del Campo, cuando se mencionó la muerte de un veterinario en medio del campo por falta de conectividad. “No siempre tiene que ser el Estado el que resuelva todo, pero sí es necesario organizarse, como lo ha hecho el clúster ganadero con apoyo provincial. Estas herramientas tecnológicas vienen a contribuir, a hacer mejor nuestro trabajo y crear riqueza en la provincia”, agregó.

Cornejo también destacó las inversiones en infraestructura hídrica y eléctrica que fortalecen el crecimiento del sector ganadero, al tiempo que llamó a continuar con una gestión eficiente de los recursos públicos: “Necesitamos menos impuestos, pero eso no se logra solo pidiéndolo: se logra administrando mejor el gasto y orientándolo a obras efectivas como estas antenas que conectan y generan oportunidades”.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero valoró la evolución de la infraestructura en el secano mendocino y su impacto en la vida de las familias rurales. “Hace algunos años recibíamos pequeños kits solares que nos permitían tener dos focos y comunicación por radio VHF. Hoy, gracias a la inversión del Estado, en el campo podemos contar con electricidad suficiente para bombas, freezer, televisión e internet. Esto cambia radicalmente la calidad de vida de los productores y de sus familias”, afirmó.

Molero también puso en relieve el beneficio educativo y social de la conectividad: “Nuestros niños y jóvenes tienen ahora herramientas para estudiar, capacitarse y acceder a la misma información que cualquier vecino de la provincia. También pueden disfrutar del esparcimiento que ofrece la tecnología. Es un salto cualitativo enorme que debemos celebrar”.

El jefe comunal reconoció, sin embargo, que aún persisten deudas pendientes, como la mejora de los caminos ganaderos, fundamentales no solo para la producción sino también para garantizar el acceso a la salud y la educación en las zonas rurales.

El acto en Casa Salonia ratificó el compromiso del gobierno provincial y los productores mendocinos por avanzar en un modelo de desarrollo sustentado en la cooperación público-privada, la incorporación de tecnología y la ampliación de infraestructura en el secano.