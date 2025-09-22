En la madrugada de este miércoles, cerca de las 00:10 horas, se registró el robo de una motocicleta en la intersección de Avenida Libertador Norte y Paso de los Andes.

La víctima, un joven de 22 años identificado como F.G.G., había dejado estacionada su motocicleta Corven Mirage 110 cc en la vereda norte de calle Paso de los Andes, asegurada con traba de manubrio. Al regresar, constató que desconocidos habían sustraído el rodado.

Intervino personal de la Comisaría 14°, junto a la Ayudante Fiscal, Dr. Carrizo, quien solicitó la correspondiente denuncia, dio intervención a la Policía de Investigaciones y ordenó las medidas de rigor para esclarecer el hecho.

Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y búsqueda del vehículo robado.