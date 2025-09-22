El intendente Alejandro Molero visitó este martes la obra del nuevo polideportivo cubierto que se construye en el distrito de Bowen, una infraestructura largamente esperada por la comunidad y que ya muestra importantes avances. El jefe comunal estuvo acompañado por el delegado distrital Luis Gergeluk y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Torti.

La obra, ejecutada por la empresa Camilletti, avanza actualmente en varias frentes, según explicó el jefe de obra Carlos Luna, quien brindó detalles técnicos durante la recorrida. “Estamos en la etapa de rellenado de columnas del anexo, y en el sector principal del polideportivo —el estadio propiamente dicho—, se está preparando todo el terreno a nivel de contrapiso mientras esperamos la llegada y colocación de los arcos estructurales”, indicó.

Luna destacó que se trata de una obra de gran magnitud para el sur mendocino, tanto por su envergadura como por la calidad de las instalaciones proyectadas. “Este tipo de infraestructura no abunda en la región. No solo se construye el estadio, sino que el complejo incluirá vestuarios completos, baños accesibles para personas con discapacidad, cocinas y otras dependencias que lo convierten en un espacio deportivo integral”, remarcó.

El edificio tendrá una superficie total de más de 450 metros cuadrados, y su ejecución está planificada en un plazo de 18 meses, de los cuales ya se han cumplido 8. “Una vez colocados los arcos metálicos, que están siendo fabricados por una empresa especializada de Buenos Aires, podremos avanzar con mayor velocidad en el resto de las etapas”, añadió Luna.

Durante la visita, el intendente Molero subrayó el valor estratégico de esta obra para Bowen y su zona de influencia. “Este polideportivo será un punto de encuentro para el deporte, la educación y la integración comunitaria. No solo permitirá albergar eventos deportivos bajo techo, sino también actividades culturales y sociales que hoy Bowen no puede realizar por falta de un espacio adecuado”, expresó.

Además, agradeció el trabajo coordinado entre el municipio, la empresa constructora y los equipos técnicos, destacando la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura que eleve la calidad de vida de los alvearenses.

La obra del polideportivo cubierto forma parte de un plan de infraestructura que busca consolidar espacios públicos modernos, accesibles y funcionales en todo el departamento, y representa un avance clave para el desarrollo deportivo y social de Bowen.