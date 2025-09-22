Este martes, la Junta Electoral difundió los modelos de Boletas Únicas de Papel (BUP) que se utilizarán en cada departamento para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Según se informó, cada votante recibirá dos boletas: una para elegir cargos nacionales (diputados) y otra para los cargos provinciales (senadores y diputados para la Legislatura; y concejales municipales en gran parte de las comunas). Son aproximadamente 1.545.000 los mendocinos habilitados a emitir su sufragio.

En seis departamentos (Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa) únicamente se votará por senadores y diputados provinciales, ya que la elección de concejales se realizará en febrero del año próximo. Por ello, las boletas de estos distritos contendrán solo dos categorías. Será la segunda vez que la ciudadanía acudirá a los comicios para votar con Boleta Única luego de su debut en 2023.

Por otro lado, es importante destacar que la Boleta Única -que reemplaza a la lista tradicional lista sábana- para elegir diputados nacionales es diferente a la de cargos provinciales y que, a su vez, se debe depositar en otra urna contigua. Incluso, la boleta nacional tendrá un reverso celeste y la provincial verde.

Ciudad de Mendoza

Guaymallén

Las Heras

Maipú

Luján de Cuyo

Lavalle

El modelo de BUP para emitir sufragio a cargos provinciales y municipales para el departamento de Godoy Cruz será público una vez que sea resuelto un Recurso interpuesto ante la Suprema Corte por el candidato a concejal peronista Martín González, quien busca renovar su banca, pero su situación está en manos de la Justicia.

Rivadavia

Junín

San Martín

La Paz

Santa Rosa

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

San Rafael

General Alvear

Malargüe

