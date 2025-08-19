La comunidad educativa de la Escuela N° 8-332 “José Musale”, ubicada en el paraje Corral de Lorca, celebró con gran alegría el Día del Niño. La jornada reunió a familias, docentes, alumnos y distintas instituciones que se acercaron para compartir juegos, regalos y actividades recreativas.

La Directora de la institución, Noelia Sosa, destacó la importancia de esta celebración en un lugar tan alejado de la ciudad: “estas actividades son muy significativas porque no todos los días los chicos tienen la posibilidad de participar de un evento así, además de divertirse, también están aprendiendo a través del juego, el compartir y el estar con otros”.

La escuela, que funciona bajo el sistema de albergue con estudiantes que permanecen 15 días en la institución, se ha convertido en un espacio donde no solo se imparten clases, sino que también se desarrollan proyectos de huerta, música folclórica y actividades de contención para los chicos que viven lejos de centros urbanos.

La jornada contó con un almuerzo comunitario, juegos, obsequios y momentos de encuentro entre alumnos, docentes y familias. El evento fue organizado por la Subdirección de Parajes y Distritos, junto a la colaboración de distintas instituciones locales.

El festejo del Día del Niño en Corral de Lorca fue el primero de una serie de celebraciones que continuarán durante la semana a partir de las 13 horas:

* Miércoles 20: Cochico

* Jueves 21: Canalejas

* Viernes 22: La Mora