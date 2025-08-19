El director de Educación del municipio, José Moran, confirmó en diálogo con FM VIÑAS que ya restan menos de 100 entradas para el 20° Congreso de Educación, que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre bajo el lema “Educación inclusiva y salud mental en la era digital”.

El funcionario destacó el intenso trabajo de coordinación realizado por el municipio y el equipo de Educación para concretar este evento, que reunirá a destacados especialistas en el Teatro Antonio Lafalla durante las dos primeras jornadas, mientras que el sábado 20 el cierre será en el Polideportivo Deportistas Alvearenses con la participación de la reconocida conferencista internacional Pilar Sordo.

“Estamos muy cerca, falta apenas un mes y quedan menos de 100 entradas. Seguramente en los próximos días se van a agotar porque tenemos gran demanda, incluso de provincias vecinas como Neuquén, La Pampa y San Luis”, señaló Moran.

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse en la caja de la Municipalidad de General Alvear y también a través de la plataforma Evenbrite, especialmente habilitada para quienes no residen en el departamento. Además, se habilitó la venta exclusiva para aquellas personas que no participen del Congreso completo pero quieran asistir a la conferencia de Pilar Sordo el sábado 20.

Una disertación histórica

Según informó Moran, se espera la asistencia de alrededor de 2.500 personas en el Polideportivo. “Traer a Pilar Sordo nos ha llevado más de un año de gestiones. Sabemos el poder de su palabra y lo que significa para nuestro departamento contar con su presencia. Será un hecho histórico para General Alvear”, subrayó.

El Congreso, que además otorgará puntaje docente, incluirá conferencias sobre neurociencias, inclusión educativa, ciberbullying, dislexia, autismo y accesibilidad, entre otros temas sugeridos previamente por docentes locales.

Moran invitó a la comunidad a no dejar pasar la oportunidad: “Convocamos a todos los vecinos a que se acerquen a retirar sus entradas. Creemos que será un congreso histórico que marcará un antes y un después en el departamento”.