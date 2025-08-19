Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes en tratamiento oncológico, ALCEC y diversas instituciones de la comunidad lanzaron una campaña para la adquisición de cascos fríos, un recurso utilizado durante las sesiones de quimioterapia para prevenir la caída del cabello.

En diálogo con FM VIÑAS, Silvia Vega y Analía Tunas, representantes de ALCEC, explicaron que los cascos funcionan mediante la aplicación de frío en la cabeza, lo que impide que la droga llegue al folículo piloso y así se reduzca la pérdida capilar. “Es un proceso complejo: cada pack de gel cuesta entre 13 y 15 mil pesos y se necesitan entre 6 y 8 cascos por sesión de quimioterapia para un paciente, ya que deben renovarse cada 30 minutos”, detallaron.

Actualmente, gracias a las primeras donaciones y compras gestionadas por la institución, se cuenta con material suficiente para atender a dos pacientes simultáneamente, aunque la demanda es mucho mayor. “Este es el primer servicio de este tipo en el departamento y buscamos colaborar con el Hospital Enfermeros Argentinos. En otros lugares del país ya se utiliza hace tiempo”, resaltó Vega.

Desde ALCEC remarcaron que la campaña no solo apunta a lo médico, sino también a lo emocional: “La pérdida del cabello es un golpe muy fuerte para las mujeres que transitan la enfermedad. Con estos cascos buscamos preservar su autoestima y darles una herramienta más para enfrentar el tratamiento”.

Apoyo institucional y comunitario

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Sociedad Española, que además de ofrecer sus instalaciones para reuniones, realiza aportes económicos y gestiona la participación de empresas y otras fundaciones. “Estamos sensibilizados con este proyecto que lidera Silvia Vega. Queremos seguir sumando apoyos y creemos que la comunidad sanrafaelina se va a comprometer”, expresó Amalia Llopis, representante de la entidad.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en contribuir pueden hacerlo mediante transferencias a la cuenta oficial de ALCEC San Rafael, utilizando el alias que la institución ha habilitado para tal fin. También es posible comunicarse con integrantes de la comisión para coordinar donaciones.

Con esta campaña, San Rafael busca convertirse en pionero en la región en la implementación de cascos fríos, ofreciendo a los pacientes oncológicos una herramienta que puede marcar una diferencia tanto en lo físico como en lo emocional durante el tratamiento.