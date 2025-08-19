La DGE implementará un dispositivo único de ingreso al Nivel Superior desde 2026

En el marco del plan provincial de mejora de la calidad educativa, el gobierno escolar implementará un instrumento y un período de evaluación para ingresar a las carreras de formación docente y técnica. El objetivo es garantizar que los estudiantes del Nivel Superior cuenten con los conocimientos básicos requeridos en lengua y matemática.

La Dirección General de Escuelas (DGE), mediante la resolución Nº 4.708, dispuso la creación de un dispositivo único de ingreso para los Institutos de Formación Docente y Técnica de gestión tanto estatal como privada, a partir del ciclo lectivo 2026.

Esta medida responde a la necesidad de jerarquizar la formación inicial y atender las demandas del futuro formando profesionales con un carácter abierto, participativo y articulado. Para su aplicación, la Dirección de Educación Superior coordinará la implementación de cursos de nivelación y acciones de apoyo intensivo que les permitan a los aspirantes alcanzar el puntaje mínimo exigido como condición académica básica, garantizando así inclusión y continuidad en la trayectoria formativa.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, señaló que el Gobierno sostiene el derecho a una educación con calidad. “En el Nivel Superior decidimos implementar, a partir de 2026, condiciones académicas básicas para iniciar las trayectorias. Vamos a enfocarnos en dos áreas específicas: comprensión y producción de textos, y razonamiento lógico con resolución de problemas matemáticos”, explicó.

Además adelantó que se construirá un banco de recursos junto con los institutos para que los estudiantes accedan al material, y que las evaluaciones se realizarán en febrero, marzo y abril. “Estas tres instancias estarán destinadas a todos los aspirantes. Quienes no aprueben quedarán en situación condicional hasta rendir nuevamente y cumplir con los requisitos”, agregó.

La funcionaria precisó que la propuesta será una condición básica para todos los institutos, aunque cada establecimiento podrá definir su logística de aplicación. “Los institutos pueden solicitarle a la Dirección de Educación Superior el examen correspondiente o elaborarlo en forma propia, debiendo contar con aprobación del gobierno escolar”, aclaró.

En 2027, el examen ya estará integrado como módulo del sistema de gestión académica y se aplicará de manera uniforme en todo el territorio provincial.

Ramos también destacó que varios institutos ya realizan cursos de ingreso nivelatorios y que los materiales están disponibles en los canales académicos oficiales. “Este dispositivo se elaboró a partir de los núcleos básicos comunes de lengua y matemática, en articulación con la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, garantizando coherencia entre lo que se enseña en secundaria y lo que se exige en el Nivel Superior”, subrayó.