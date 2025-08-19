En esta nueva etapa se habilitan los formularios para incorporar las especializaciones dictadas por Institutos de Educación Superior de la Provincia de Mendoza.



La Jefatura de Gabinete, en conjunto con la Subsecretaría de Educación, informa que se continúa con el proceso de implementación del Incentivo por Especialización Docente, establecido en la Ley N° 9.598 de Incentivos Docentes y su Decreto Reglamentario 328/25.

En esta cuarta etapa, se habilitará el formulario a través de Mendoza x Mí para aquellos docentes que posean este tipo de Especializaciones.

El personal interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ser personal docente y/o directivo en situación de revista titular o suplente en cargo vacante, de todos los niveles y modalidades de gestión estatal.

Poseer una Especialización dictada y expedida por un Instituto de Educación Superior de la Provincia de Mendoza, de carga horaria mínima de 400 horas reloj totales.

Presentar además el título de base correspondiente.

En caso de que la Especialización tenga una antigüedad que supere los 10 (diez) años desde la fecha de egreso, adicionalmente deberán presentarse, en caso de poseer, actualizaciones académicas universitarias o superiores, de mínimo 200 horas reloj, realizadas en los últimos 5 (cinco) años, debiendo las mismas guardar correspondencia con los ejes de la política educativa, en el marco de lo dispuesto en la Resolución 4677-2025, respecto a la antigüedad máxima de egreso de las formaciones a considerar.

Asimismo, la Especialización Superior deberá guardar correspondencia con al menos uno de los siguientes criterios:

a) Educación: correspondencia con espacios de fundamento y espacios complementarios relativos al ámbito educativo.

b) Título: correspondencia con el Título de Base.

c) Espacios Curriculares o Cargos en los que se desempeña el agente.

La Comisión de Incumbencias e Incentivos Docentes será el órgano competente para determinar esta correspondencia y tendrá la facultad de otorgarla o denegarla mediante resolución fundada.

Para consultas o reclamos, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: [email protected]

Doctorados, maestrías y especializaciones universitarias siguen vigentes

Cabe recordar que la implementación del Incentivo por Especialización Docente comenzó en una primera etapa con los doctorados. Los agentes ya presentaron los títulos y requisitos para comenzar a percibir el ítem. En la segunda instancia, se habilitó el formulario, a través de Mendoza x Mí, para aquellos docentes que poseen título de maestría. Mientras que en la tercera fase se sumaron las especializaciones universitarias acreditadas por CONEAU.

En todos los casos, sigue abierta la posibilidad de incorporar estos títulos y especializaciones.

Ingresá a Registro de títulos para docentes y personal de la DGE