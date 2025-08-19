Un vecino de 61 años fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en la intersección de calles Libertad y Chacabuco.

Segúnla información policial, el hecho ocurrió cuando el propietario, identificado como E.F.M., regresó a su domicilio tras haberse ausentado varias horas y constató que personas desconocidas habían forzado la puerta que conecta la casa con el patio.

Los delincuentes lograron ingresar y sustrajeron un televisor BGH de 43 pulgadas color negro, con su control remoto, además de 300 mil pesos en efectivo, discriminados en billetes de mil y diez mil.

La fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas investigativas con el objetivo de dar con los responsables del hecho, mientras personal policial trabaja en la recolección de indicios que puedan aportar a la causa.