Este domingo se disputará la 2° Fecha del Campeonato Alvearense de Atletismo, un evento que reunirá a alrededor de 350 competidores y que contará con un circuito homologado, convirtiéndose en uno de los tres de la provincia que cumplen con los requisitos oficiales.

El director de Deportes, Alberto “Tito” Gómez, destacó el trabajo de organización que se viene realizando desde febrero: “Estamos muy expectantes. Logramos la homologación del circuito, lo que nos permite estar a la altura de los deportistas que vendrán. Este es uno de los tres circuitos homologados de Mendoza y el que mejor se adapta para buscar marcas”.

El profesor Gustavo Pérez, coordinador de la competencia, detalló que la prueba principal será de 10 kilómetros y se disputará bajo las normativas de la Confederación Argentina de Atletismo y la Asociación Mendocina de Atletismo. “La categoría principal está dividida cada cinco años, con una U20 para menores de 20. También habrá una distancia complementaria de 5 kilómetros para quienes se inician o se especializan en esa distancia”, explicó.

La homologación, válida hasta 2030, permitirá que las marcas obtenidas sean reconocidas oficialmente para clasificar a eventos de elite, como el Campeonato Nacional de 10K de ruta en San Isidro. “Nuestro circuito cumple con la altimetría exigida por la World Athletics, lo que lo convierte en ideal para buscar tiempos oficiales”, agregó Pérez.

La jornada comenzará a las 11:00 con la largada de las pruebas de 5 y 10 kilómetros, mientras que las categorías infantiles iniciarán a las 12:30. Las acreditaciones para atletas locales se realizarán el sábado, de 16:00 a 19:00, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses. Los corredores de otras localidades podrán acreditarse el mismo día de la carrera, desde las 7:30 hasta media hora antes de la largada.

Gómez invitó a toda la comunidad a sumarse: “Es un evento para disfrutar en familia, acompañar a los atletas y vivir una gran fiesta del deporte alvearense”.