Un grupo de efectivos de Infantería se enfrentó con familiares del interno fallecido y hasta hubo disparos.

Unos 30 integrantes de la Sección Infantería de la Policía, además de unos cinco móviles policiales, se presentaron este jueves por la tarde noche en la entrada de la cárcel, sobre avenida Mitre, para evitar posibles disturbios tras la muerte de Juan Adriel Fernández, un preso de 22 años que se descompensó en el lugar y murió cuando fue trasladado al hospital Schestakow.

Es que al lugar habían arribado un grupo de personas, aparentemente familiares y allegados al interno fallecido, para conocer más de lo sucedido.

En ese marco se registraron momentos de tensión cuando los uniformados llevaron adelante un operativo para desconcentrarlos, que incluyeron disparos.

Los uniformados llevaron a estas personas hacia calle Chaco hasta que se dispersaron.

Cuando se calmó la situación, se retiraron los móviles y una parte de los uniformados, y quedaron unos 15 efectivos de Infantería custodiando el ingreso a la penitenciaría.

Aldana, hermana del interno fallecido, dio sus testimonio a medios sanrafaelinos y reclamó que sólo los recibió una psicóloga y que aún no acceden al cuerpo del joven.

Además denunció que «nos dispararon siendo que éramos todas mujeres» y «sólo queríamos una explicación del director y que nos entregaran todos los papeles para poder pedir el cuerpo de mi hermano».