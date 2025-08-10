VOUCHERS EDUCATIVOS 2025: QUIÉNES ACCEDEN AL PAGO Y CUÁNTO ES EL MONTO DE AGOSTO

Los Vouchers Educativos se depositas directamente en la cuenta bancaria del titular. Busca ayudar a las familias con hijos en colegios privados subvencionados.
Vouchers Educativos: cómo es el esquema de pagos
Desde el inicio del programa, los pagos se han organizado de la siguiente manera:
- Junio: se pagaron las cuotas de abril y mayo en un solo depósito de aproximadamente $40.000.
- Julio: se abonó la cuota de junio por unos $20.000.
- Agosto: se espera el pago de la cuota de julio, con un monto similar de $20.000.
Qué es el Vouchers Educativos y hasta cuándo se paga
El Vouchers Educativos es un programa del Gobierno nacional que otorga una suma fija mensual para familias con hijos en colegios privados con un 75% o más de subvención estatal.
El objetivo principal es garantizar la continuidad escolar y aliviar la carga económica en un contexto de alta inflación. El beneficio está programado para pagarse hasta diciembre de 2025.
Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos y tener hijos en niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que este beneficio es compatible con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Qué hacer si no recibiste el pago o querés consultar tu solicitud
Si no recibiste el pago en la fecha estimada, podés:
- Contactarte con el Ministerio de Capital Humano o llamar a ANSES al 130.
- Enviar un correo electrónico a [email protected].
Para verificar el estado de tu solicitud, seguí estos pasos:
- Ingresá a la web oficial de Vouchers Educativos.
- Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.
- Dirigite a la sección «Menores a Cargo».
- Buscá el apartado «Estado de Solicitud» para ver si fue aprobada o rechazada.