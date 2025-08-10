Radio FM Viñas 96.3 en vivo!
VOUCHERS EDUCATIVOS 2025: QUIÉNES ACCEDEN AL PAGO Y CUÁNTO ES EL MONTO DE AGOSTO

12 agosto, 2025

Los Vouchers Educativos se depositas directamente en la cuenta bancaria del titular. Busca ayudar a las familias con hijos en colegios privados subvencionados.

El Ministerio de Capital Humano continúa con el pago de los Vouchers Educativos en agosto. Se estima que el próximo pago en la provincia de Mendoza, correspondiente a la cuota de julio, se realizará durante esta semana, con un monto cercano a los $20.000 por hijo.

Este beneficio, que se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, busca ayudar a las familias con hijos en colegios privados subvencionados a cubrir parte de la cuota escolar.

Esta semana, los beneficiarios de los Vouchers Educativos cobrarán la cuota de julio.

Vouchers Educativos: cómo es el esquema de pagos

Desde el inicio del programa, los pagos se han organizado de la siguiente manera:

  • Junio: se pagaron las cuotas de abril y mayo en un solo depósito de aproximadamente $40.000.
  • Julio: se abonó la cuota de junio por unos $20.000.
  • Agosto: se espera el pago de la cuota de julio, con un monto similar de $20.000.

Qué es el Vouchers Educativos y hasta cuándo se paga

El Vouchers Educativos es un programa del Gobierno nacional que otorga una suma fija mensual para familias con hijos en colegios privados con un 75% o más de subvención estatal.

El objetivo principal es garantizar la continuidad escolar y aliviar la carga económica en un contexto de alta inflación. El beneficio está programado para pagarse hasta diciembre de 2025.

Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos y tener hijos en niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que este beneficio es compatible con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los Vouchers Educativos se abonan hasta diciembre del 2025.

Qué hacer si no recibiste el pago o querés consultar tu solicitud

Si no recibiste el pago en la fecha estimada, podés:

  • Contactarte con el Ministerio de Capital Humano o llamar a ANSES al 130.
  • Enviar un correo electrónico a [email protected].

Para verificar el estado de tu solicitud, seguí estos pasos:

  • Ingresá a la web oficial de Vouchers Educativos.
  • Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.
  • Dirigite a la sección «Menores a Cargo».
  • Buscá el apartado «Estado de Solicitud» para ver si fue aprobada o rechazada.
