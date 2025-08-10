VOUCHERS EDUCATIVOS 2025: QUIÉNES ACCEDEN AL PAGO Y CUÁNTO ES EL MONTO DE AGOSTO

Los Vouchers Educativos se depositas directamente en la cuenta bancaria del titular. Busca ayudar a las familias con hijos en colegios privados subvencionados.

A partir de julio, el pago se realiza de forma mensual y corresponde siempre al mes anterior. En el resumen bancario, la transferencia figura bajo la inscripción de ANSES , organismo encargado de gestionar el depósito.

Desde el inicio del programa, los pagos se han organizado de la siguiente manera:

Qué es el Vouchers Educativos y hasta cuándo se paga

El Vouchers Educativos es un programa del Gobierno nacional que otorga una suma fija mensual para familias con hijos en colegios privados con un 75% o más de subvención estatal.

El objetivo principal es garantizar la continuidad escolar y aliviar la carga económica en un contexto de alta inflación. El beneficio está programado para pagarse hasta diciembre de 2025.

Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos y tener hijos en niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que este beneficio es compatible con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Qué hacer si no recibiste el pago o querés consultar tu solicitud

Si no recibiste el pago en la fecha estimada, podés:

Contactarte con el Ministerio de Capital Humano o llamar a ANSES al 130.

o llamar a al 130. Enviar un correo electrónico a [email protected].

Para verificar el estado de tu solicitud, seguí estos pasos: