Según relató el fiscal de instrucción Javier Giaroli a TVA General Alvear, todo comenzó a fines de febrero, cuando dos jóvenes hallaron en la vereda, frente a un local de reparación de celulares, una tarjeta de memoria de 32 GB que contenía material con imágenes de presunto abuso sexual infantil.

Los jóvenes, al revisar el contenido y advertir la gravedad de las imágenes, acudieron a la comisaría para realizar la denuncia, hecho que Giaroli destacó como un acto de gran responsabilidad ciudadana. La tarjeta fue enviada a la Oficina de Delitos Tecnológicos, donde se determinó que era una copia espejo de un teléfono celular. Tras un minucioso análisis, se identificaron personas y material que involucraría a víctimas de entre 1 y 6 años, así como fotografías de adultos tomadas sin su consentimiento.

Actualmente, el acusado —un docente de la localidad— enfrenta cargos por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 128 del Código Penal. Si bien permanece en libertad, tiene prohibido el contacto o acercamiento con determinadas personas, bajo apercibimiento de detención.

El fiscal aclaró que la acusación podría ampliarse a delitos más graves, como abuso sexual con acceso carnal o corrupción de menores, a medida que avance la investigación. “Hemos secuestrado una gran cantidad de dispositivos que serán analizados con tecnología forense y herramientas de inteligencia artificial diseñadas para detectar este tipo de material”, indicó.

Giaroli confirmó que se trabaja con el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual Infantil (EAS) y que se han tomado recaudos para realizar las entrevistas y medidas fuera de la comunidad, a fin de evitar la revictimización. También señaló que se detectaron intentos de minimizar la situación en el entorno cercano de posibles víctimas, lo que motivó la intervención de asesores de menores.

“La acusación actual es por tenencia de material de abuso sexual infantil, pero no se descarta que derive en imputaciones más graves. Estamos ante hechos que, de confirmarse, son de extrema gravedad”, concluyó el fiscal.