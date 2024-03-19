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NUEVAMENTE, MALVIVIENTES ROBARON UN TRANSFORMADOR
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19 marzo, 2024
El hecho se registró en la mañana del lunes, 18 de marzo, en Ruta 143 kilómetro 402.
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