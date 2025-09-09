La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) reconocerá a sus egresados de la Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura con un evento especial que se realizará el próximo viernes 3 de octubre en las instalaciones de la sede San Rafael.

En diálogo con FM VIÑAS, la Ing. Daniela Funes explicó que la jornada contará con dos instancias: primero, un acto formal de recepción por parte de las autoridades y la proyección de un video con fotografías enviadas por los propios enólogos que retratan su paso por la universidad. Luego, en el parque de la Facultad, se compartirá un ágape y un brindis para celebrar a los graduados.

“Queremos reconocer a nuestros enólogos universitarios, tanto de San Rafael como de Alvear. Son un orgullo porque estén donde estén han dejado huellas; hoy tenemos egresados trabajando en distintas partes del país y del mundo, como Estados Unidos y Nueva Zelanda”, destacó Funes.

La tecnicatura, que se dicta en ambas sedes y tiene una duración de dos años y ocho meses, es la base para continuar con la Licenciatura en Enología y Viticultura. “La carrera ha crecido mucho, siempre con una alta demanda laboral para nuestros egresados”, subrayó la ingeniera.

Además del homenaje simbólico, los enólogos recibirán un presente de parte de la Facultad. Desde la organización invitan a todos los graduados a sumarse al evento y a enviar material fotográfico para el video conmemorativo.

Quienes necesiten más información o deseen enviar sus fotografías pueden contactarse al teléfono 2604 040 540.