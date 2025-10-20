La lista publicada incluye el DNI, el número de preinscripción de cada aspirante, la nota de la evaluación de Lengua, la de Matemática y el promedio de ambas. Cómo sigue el proceso: cronograma para asignación de vacantes y matriculaciones.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) dio a conocer el listado del resultado de las evaluaciones de Lengua, Matemática y el promedio de ambas que será necesario para aspirar a una vacante en primer año de sus escuelas secundarias para el Ciclo Lectivo 2026.

La lista completa está ordenada por el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del aspirante e incluye también el número de preinscripción que se les asignó al inicio del proceso, y las notas.

El próximo paso es la asignación de vacantes que se realizará en función de la nota promedio de los exámenes y las opciones que el aspirante eligió durante la preinscripción, cuando completó las diferentes opciones de escuela y orientación.

☛ Resultados de los exámenes.

Cómo sigue el cronograma

La publicación de la asignación de vacantes, es decir a qué escuela ingresó cada estudiante en función del promedio obtenido en los exámenes, será el lunes 27 de octubre a las 12 para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En tanto, el miércoles 5 de noviembre, a las 12, se publicará la asignación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Matriculación

Será presencial, el martes 28 y miércoles 29 de octubre para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura, y del jueves 6 al martes 11 de noviembre, para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

La documentación que requerirá en esta instancia se detalla a continuación:

Partida de nacimiento actualizada (hasta 6 meses, fecha vencida a la actualidad).

Dos fotos tipo carnet.

Certificado de Estudiante Regular de la Escuela donde está cursando el 7º año y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción.

Original y copia del DNI.

El resto de la documentación será solicitada por la autoridad de cada escuela a través de los canales oficiales de información, y deberá estar completa para confirmar la inscripción al ingreso del ciclo lectivo 2026.