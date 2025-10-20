En una propuesta que combinó aprendizaje, compromiso social y cuidado del medio ambiente, la Asesoría de Gestión Ambiental del municipio, junto a estudiantes del Colegio San Martín, llevaron adelante una jornada de forestación en el merendero “Las Manitos”, ubicado en el departamento de General Alvear.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó la importancia de este tipo de actividades que vinculan a los jóvenes con el entorno y con la comunidad: “Es una tarea muy grata, trabajar con los chicos de los últimos años de los colegios, que se involucren, que entiendan el valor de cuidar los espacios comunes y que sientan que pueden aportar desde su lugar al bienestar de todos”.

Por su parte, Ariel Pellegrina, representante del Colegio San Martín, explicó que la iniciativa surgió como parte de un proyecto educativo interdisciplinario: “Buscamos que los alumnos puedan llevar a la práctica valores como la solidaridad, la responsabilidad ambiental y el trabajo en equipo. El proyecto incluyó la planificación, la gestión de donaciones de plantas y la organización de una merienda para compartir con los niños del merendero”.

En tanto, María Sosa, responsable del Merendero “Las Manitos”, agradeció la colaboración de los estudiantes y del municipio. “Para nosotros fue una gran alegría recibirlos. Este tipo de actividades no solo embellecen el lugar, sino que también transmiten un mensaje de esperanza y compromiso. Los chicos del merendero disfrutaron mucho del encuentro”, expresó.

Las alumnas Irina y Juana, que participaron activamente en la jornada, contaron cómo se organizaron para concretar la propuesta: “Nos dividimos en comisiones. Algunas se encargaron de pedir las plantas, otras de preparar la merienda y nosotras estuvimos a cargo de sacar fotos y grabar. Fue muy lindo compartir con los chicos y ver cómo entre todos podíamos hacer algo bueno”, señalaron.

La forestación forma parte de un programa impulsado por la Asesoría de Gestión Ambiental que busca promover la educación ecológica, el voluntariado juvenil y la recuperación de espacios comunitarios en distintos puntos del departamento.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el entusiasmo de los estudiantes, las familias y los vecinos, quienes participaron de la plantación y compartieron una merienda en un clima de alegría y colaboración.