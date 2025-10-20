La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear llevó a cabo el cambio de autoridades, marcando el inicio de una nueva etapa institucional. Germán Herrada asumió la presidencia en reemplazo de Ramiro Labay, quien culminó su gestión tras dos años al frente de la entidad.

En su discurso inaugural, Herrada agradeció a los socios “que de múltiples formas contribuyen a que la entidad continúe siempre presente” y expresó su compromiso con fortalecer el papel de la institución en la comunidad: “La Cámara seguirá cumpliendo un rol preponderante en la sociedad, como nexo entre el sector privado y el público”, afirmó.

El nuevo presidente, de 42 años, es propietario de una empresa dedicada a la gráfica y cartelería, y actualmente también incursiona en la actividad agrícola. Su vínculo con la vida institucional de la Cámara se remonta a hace dos décadas, cuando comenzó su participación en la Cámara Joven, espacio en el que también ejerció la presidencia, consolidando su trayectoria dentro del ámbito empresarial y gremial alvearense.

Con la asunción de Herrada, la entidad que representa a los sectores productivos y comerciales del departamento inicia un nuevo período de trabajo, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo económico regional, la defensa del comercio local y la articulación público-privada en beneficio de General Alvear y toda la región sur de Mendoza.