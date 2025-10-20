Unas 300 entidades intermedias de San Rafael se dieron cita en el Centro Integrador Universitario de calle General Paz y Urquiza para conocer los pormenores del funcionamiento de la Lucha Antigranizo, un paso previo a definir la continuidad o no del sistema de mitigación con aviones.

Según anunció el propio Intendente Omar Félix, el lunes 27 se llevará a cabo la asamblea definitiva donde cada una de las instituciones definirá por “si” o por “no” a una nueva temporada de combate granicero desde el aire.

Quien abrió la charla fue el propio jefe comunal, quien agradeció el compromiso de las entidades y anunció que este tipo de asambleas se repetirán en otras temáticas importantes como el debate por el presupuesto municipal.

El objetivo es dar una institucionalidad al Consejo de Entidades Intermedias donde se puedan ver representados todos los sectores de la sociedad y se logre un trabajo más integrado con la comunidad.

Una particularidad es que horas antes del inicio de la asamblea se registraron precipitaciones de granizo en zonas como El Usillal.

El año pasado el gobierno provincial decidió dejar de financiar completamente la lucha antigranizo. Para eso se realizó una prueba piloto financiando parte del sistema con un aporte vecinal en la factura de energía eléctrica de aproximadamente el 2%.

Ahora, en la nueva asamblea del lunes se definirá si se prorroga por un año más. “El gobierno provincial asegura que están los aviones, el sistema de radarización -que hoy no funcionó- y un stock de bengalas para la temporada. Tomamos eso sabiendo que no es lo ideal y que deberían seguir financiando desde la provincia, pero eso no va a pasar y tenemos que definir como continuar”, explicó Félix.

El jefe comunal también ratificó su postura a favor de la lucha. “Es eficiente, no hay ningún sistema 100% efectivo, pero está comprobado que mitiga” y aseguró que “el seguro agrícola y la tela deben ser complementarios a la lucha”.

Al final de su alocución planteó que “no se trata solo de la agricultura, sino también del turismo y de cada vecino. Un tanque de agua que rompa el granizo en una vivienda cuesta más que lo que se paga por año en la factura de luz por la Lucha Antigranizo”, ejemplificó.

RESULTADOS FINANCIEROS

Asimismo, se hizo una presentación de los resultados financieros de este primer año de lucha antigranizo. San Rafael tuvo que aportar un total de $1.267.120.000, de los cuales -por las facturas de luz- se llevan recuperados $718.146.514 pesos.

A la fecha el aporte de las arcas comunales llega a $548.973.485, una cifra para nada despreciable.

“Estos números demuestran que el Municipio solo no puede afrontar el gasto completo de la Lucha Antigranizo”, explicó el Secretario de Hacienda, Marcelo Gómez.

RESULTADOS OPERATIVOS

El especialista e ingeniero Horacio Pessano volvió a hacer hincapié en los resultados operativos del sistema.

En este sentido remarca que los daños en temporadas con lucha activa se reducen hasta el 50,6%, de un promedio de 11.054 en el sur en épocas donde no funcionaban los aviones a un total de 5.457 en la actualidad.

Esto teniendo en cuenta que aumentaron los días de tormentas severas en la región por temporada en los últimos 30 años, de poco más de 50 a unas 80 en la actualidad.

En relación a la cantidad de cultivos, la cifra se mantiene estable y hasta con un pequeño crecimiento. De 53.785 hectáreas que había en 1998, en 2023 se registraban 66.856.

Diario San Rafael,