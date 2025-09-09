La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que busca agilizar la obtención del beneficio de litigar sin gastos, una herramienta clave que permite a personas sin recursos suficientes acceder a la justicia sin pagar tasas ni aportes judiciales. Al ser aprobada por ambas Cámaras, fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En diálogo con FM VIÑAS, el diputado provincial José Vilches explicó que esta iniciativa “viene a dar respuesta a un reclamo histórico de la sociedad, que pide una justicia más rápida y accesible”. Hasta ahora, el trámite podía demorar entre tres meses y un año y medio, generando trabas importantes para iniciar juicios civiles, de familia o sucesorios.

El nuevo sistema se apoyará en el SINTIS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), una base de datos nacional a la que el Poder Judicial de Mendoza accederá en forma directa gracias a un convenio con la Secretaría de Innovación. Esto permitirá que la verificación de los requisitos para otorgar el beneficio se realice en apenas un minuto.

“El ahorro será enorme: hablamos de unas 9.900 horas de trabajo y de un costo estimado en 155 millones de pesos que podrá destinarse a mejorar el servicio judicial”, destacó Vilches.

El proyecto, originado en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a través de su Laboratorio de Innovación Judicial, modifica el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Tras la media sanción en Diputados, la iniciativa pasó al Senado, donde se espera su pronta aprobación antes de fin de año.

“Esto agiliza no solo el trabajo de los jueces y funcionarios, sino que beneficia directamente a la gente que necesita resolver conflictos judiciales de manera más ágil”, subrayó el legislador.