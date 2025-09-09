La Municipalidad de General Alvear, en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevó adelante el sorteo que determinó la ubicación de las familias adjudicatarias de las viviendas en el barrio Alvear 1 A y B.

En total, 72 familias conformarán este nuevo conjunto habitacional. En esta ocasión se sorteó la ubicación de 35 de ellas, completando así el proceso que se desarrolló en distintas etapas debido a la magnitud del proyecto.

Mauricio Campo, director de Hábitat de la Municipalidad, explicó: “hoy realizamos el sorteo del barrio Alvear 1 A y B. Son 72 familias en total, y en esta instancia se sortearon los departamentos para alrededor de 35 familias, completando de esta manera la totalidad del barrio. Con esto queda finalizado el proceso de adjudicación de las unidades habitacionales”.

Por su parte, Jorge Pérez, director del IPV, destacó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, “estamos de parabienes con el tema de vivienda en General Alvear. Hay un trabajo muy importante del Municipio acompañando al IPV. El Gobierno provincial ha puesto especial énfasis en este mes de septiembre, donde tendremos entregas significativas en San Rafael y San Valentín, además de este barrio Alvear 1 A y B. Todas las etapas administrativas, técnicas y sociales se han ido cumpliendo, lo que nos permite llegar a este momento tan esperado por las familias”.

En cuanto a la entrega de las viviendas, Pérez adelantó que el acto se realizaría en los próximos días, “tenemos una fecha tentativa antes del 29 de septiembre. Creemos que podría ser entre el 26 y el 27, en coordinación con el Gobernador y el intendente Alejandro Molero. Estamos muy próximos a concretar la entrega de este hermoso barrio”.

Con este paso, las familias adjudicatarias ya saben la ubicación de las viviendas que pronto ocuparán, en el marco de una política habitacional que busca dar respuesta a la demanda en General Alvear y en toda la provincia.