Un hecho de inseguridad se registró este martes alrededor de las 17:00 horas en calle Mitre al 1300 de General Alvear, donde una mujer de 72 años fue víctima de un robo.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 14°, la mujer, identificada como G.L., se encontraba regando el frente de su vivienda cuando observó a un hombre salir por el portón de su casa. Al ingresar, no notó faltantes en el momento, pero posteriormente constató la sustracción de su tarjeta de débito del Banco Nación.

Horas más tarde, al revisar su cuenta, detectó consumos por más de $206.000 realizados en una carnicería y otro comercio local.

La Policía investiga el hecho y busca dar con el autor del robo, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.